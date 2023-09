Britse rente ongewijzigd op drukke dag centrale banken

De Bank of England (BoE) heeft het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk onveranderd gelaten. Op de financiële markten werd aan het begin van de week nog gerekend op een renteverhoging met een kwart procentpunt. Een dag voor het rentebesluit nam de hoop op een rentepauze echter toe, na een onverwachte afkoeling van de Britse inflatie in augustus. Ook de Zwitserse centrale bank hield donderdag de rente onverwachts onveranderd op een drukke vergaderdag van de centrale banken. In Noorwegen, Zweden en Turkije gingen de rentetarieven wel verder omhoog.