De tijd is rijp voor het beteugelen van de wolf in Europa, denken het Gelderse provinciebestuur en de Europese christendemocraten. Ze zien de aandacht voor de overlast die het wilde dier veroorzaakt toenemen, én de politieke wil om er wat aan te doen. Aan dat momentum gaat het verslag dat hij donderdag uitbracht over de worsteling met de wolf in zijn provincie bijdragen, verwacht gedeputeerde Harold Zoet.