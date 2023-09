Een delegatie van etnische Armeniërs uit de enclave Nagorno-Karabach is in de Azerbeidzjaanse plaats Jevlach, ten noordoosten van de enclave, aangekomen voor onderhandelingen over de toekomst van de regio. Die ligt in Azerbeidzjan en is officieel Azerbeidzjaans grondgebied. De voornamelijk Armeense bewoners en Armenië hebben lange tijd geprobeerd Nagorno-Karabach bij Armenië te voegen.