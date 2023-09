Bedrijven hebben in juli 3,3 procent meer geïnvesteerd in vergelijking met dezelfde maand een jaar eerder. Vooral in transportmiddelen zoals personenauto’s, overige wegvervoer en vliegtuigen en gebouwen werd meer geld gestoken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juni namen de bedrijfsinvesteringen nog met 7 procent toe.