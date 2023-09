Rapport: makers westerse sportkleding in Cambodja komen niet rond

Werknemers van Cambodjaanse fabrieken die kleding maken voor de westerse merken Nike, GAP, Levi’s, Adidas en New Balance en Puma verdienen nog steeds te weinig om zichzelf en hun gezinnen te kunnen onderhouden. Na het begin van de coronapandemie schrapten kledingbedrijven massaal hun orders, waardoor de vaak vrouwelijke fabrieksarbeiders veel inkomsten misliepen. Drie jaar later is er nog niets verbeterd, concluderen onderzoekers van Schone Kleren Campagne (SKC) en ActionAid.