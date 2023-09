Geld van de Europese Unie voor ontwikkelingshulp in Noord- en West-Afrika gaat in grote mate naar het tegengaan van migratie, meldt ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een nieuw rapport. In zowel Tunesië, Libië als Niger gaat een groot deel van het budget op aan de grensbeveiliging of de kustwacht.