De toelichting op het rentebesluit van de Federal Reserve is niet goed gevallen op de aandelenbeurzen in New York. De belangrijkste graadmeters op Wall Street eindigden woensdag lager, waarbij vooral techbedrijven verliezen leden. Het beursdebuut van Klaviyo verliep stormachtig, waarbij het marketing- en softwarebedrijf een deel van zijn eerdere koerswinsten weer prijsgaf.