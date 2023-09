Kamer wil begroting verbouwen, maar vormt nog geen verenigd front

Veel partijen willen de begrotingsplannen van het kabinet verbouwen om meer te doen voor de armste huishoudens of middeninkomens. Maar het is moeilijker dan voorheen om een verenigd front te vormen. Sinds de val van het kabinet vlak voor de zomer is er geen coalitie meer. Waar de fracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie tot dan met elkaar wijzigingsvoorstellen in elkaar knutselden of die onderling steunden, is daar nu geen sprake van.