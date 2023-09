Van der Burg zoekt plekken voor alleenreizende asielkinderen

Het blijft de komende 2,5 weken „ontzettend spannend” om voldoende opvangplekken voor vooral alleenreizende kinderen te vinden die asiel willen aanvragen, zegt staatssecretaris Eric van der Burg (Asielzaken). De komende nacht is er voor iedereen een slaapplek, maar het blijft elke dag spannend, zegt hij. Hij weet nog niet of hij opnieuw een oproep aan alle burgemeesters gaat doen om alleenreizende kinderen in hun gemeente op te vangen. Dat deed hij ruim een jaar geleden. Wel moet Van der Burg weer elke dag bellen en appen met burgemeesters om aan te dringen om vooral minderjarige asielzoekers onderdak te bieden.