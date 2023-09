„Iedereen die van een afstandje naar de toestand in ons land kijkt, ziet dat we langzaam afglijden. Het wordt steeds minder prettig in Nederland.” Zo opende fractievoorzitter Thierry Baudet van Forum voor Democratie zijn betoog tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Naast de bekende kritiek op het kabinet somde hij vooral punten uit zijn partijprogramma op.