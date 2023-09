D66 en DENK vallen VVD aan over handreiking richting Wilders

D66-fractievoorzitter Jan Paternotte vindt het onbegrijpelijk dat de VVD onder Mark Rutte elf jaar lang niet wilde samenwerken met de PVV en daar nu weer voor open lijkt te staan. Dat zei hij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (ABP). VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz liet vorige maand weten samenwerking met de partij van Geert Wilders niet op voorhand uit te sluiten en zijn verkiezingsprogramma af te wachten. Het is tijd om stelling te nemen nu dat programma er is, vindt Paternotte. Ook Stephan van Baarle, fractievoorzitter van DENK, viel huidig fractieleider Sophie Hermans van de VVD aan op de toenadering van de liberalen tot de PVV. Hermans gaat daar niet in mee.