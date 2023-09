Nunspeet wil voorlopig voor zes maanden wolven doden

De Gelderse gemeente Nunspeet heeft de provincie Gelderland toestemming gevraagd om voorlopig voor zes maanden wolven te mogen doden in het landelijk gebied ten westen van het dorp Elspeet. Volgens het gemeentebestuur is er een sterke toename te zien in het aantal dieren dat de laatste tijd is gedood door een wolf. Het gaat om schapen en een pony. Nunspeet hoopt volgens een woordvoerder dat de Gelderse provinciebestuurder Harold Zoet (BBB) het verzoek van Nunspeet meeneemt naar Brussel, waar hij Europese politici donderdag gaat vertellen dat Gelderland wil kunnen ingrijpen tegen wolven die problemen veroorzaken.