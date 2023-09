Er is een derde verdachte aangehouden nadat afgelopen weekend tot twee keer toe een explosief was afgegaan in de Grasstraat in Rotterdam-West. De 15-jarige jongen uit de Maasstad meldde zich dinsdag op het politiebureau. Hij zit vast. Eerder pakte de politie in deze zaak al twee andere Rotterdammers van 20 en 21 op.