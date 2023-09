Jordi Fauli is de zevende architect-bouwmeester die werkt aan de beroemde Sagrada Familiakathedraal in het Spaanse Barcelona. Dinsdag presenteerde hij de nieuwe plannen voor de verdere bouw van de kerk die 140 jaar geleden begon. De kathedraal is een ontwerp van de bekende architect Antoni Gaudi (1852-1926). Dinsdag werden ook de beelden getoond die op 135 meter hoogte op de kerk zullen worden geplaatst. Het hoofd krijgt een plaats op de Evangelist Mattheüstoren en de adelaar komt op de Evangelist Johannest