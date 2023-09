Wakker Dier vraagt NVWA op te treden tegen ‘plofkipproppen’

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier dient deze maand bij de Nederlands Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) een verzoek in handhavend op te treden tegen ‘plofkipproppen’. In Nederland worden veel meer kippen per vierkante meter toegestaan dan volgens Europese regels eigenlijk zou mogen, stelt de organisatie. Nederlandse boeren zouden onterecht hebben geprofiteerd van een uitzonderingsregeling. Wakker Dier vraagt ook de Europese Commissie om in te grijpen.