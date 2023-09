De Britse koning Charles en koningin Camilla brengen van woensdag tot en met vrijdag een staatsbezoek aan Frankrijk. Eigenlijk zou de trip naar Frankrijk al in maart hebben plaatsgevonden, maar vanwege de toenmalige onrust in het land werd het bezoek in samenspraak met de Franse president Emmanuel Macron uitgesteld. Het eerste officiële staatsbezoek van het Britse koningspaar was daardoor eind maart het bezoek aan Duitsland.