Bij een bedrijfspand in het Groningse Oude Pekela is dinsdagavond een explosie geweest. Die gebeurde rond 23.30 uur bij een gebouw aan de Feiko Clockstraat. Na de ontploffing brak er brand uit, de brandweer rukte uit om die te blussen. Er is niemand gewond geraakt en er zijn geen verdachten aangehouden.