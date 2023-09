De gemeente Amsterdam gaat tot driehonderd asielzoekers opvangen in een kantoorpand omdat de druk bij de aanmeldcentra in Ter Apel en Assen „opnieuw erg hoog is”. Dat meldt wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang) dinsdag in een raadsbrief. Het gaat om een pand van het rijksvastgoedbedrijf aan de Luttenbergweg 8 in Amsterdam.