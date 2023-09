Sportkoepel NOC*NSF ziet een grote rol weggelegd voor sport in het versterken van „het maatschappelijk weefsel dat de samenleving bij elkaar houdt” en de kansengelijkheid in de miljoenennota. Sport is daarvoor een onontbeerlijk beleidsinstrument en het rendement daarvan kan sterk verhoogd worden, reageert de sportkoepel.