Prinses Amalia ziet ook volgend jaar af van haar uitkering. Dat staat in de miljoenennota die dinsdag op Prinsjesdag is gepresenteerd. De Prinses van Oranje heeft volgend jaar recht op 1,83 miljoen euro. De uitkering is opgebouwd uit een inkomen van 322.000 euro en een onkostenvergoeding van 1,5 miljoen euro.