Organisaties: belang snel afschaffen fossiele subsidies is helder

Nu duidelijk is met welke miljardenbedragen de overheid het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleert, is het volgens diverse organisaties tijd voor een snelle afschaffing. De effecten die dat zal hebben op „een selecte groep energie-intensieve bedrijven” mag een goed afbouwplan „niet in de weg staan”, zeggen Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO), Milieudefensie, Oil Change International en Fossielvrij NL.