Vastgoedbedrijf Certitudo is failliet verklaard na aanhoudende problemen bij lopende projecten. Eerder werd al bekend dat het bedrijf uit Den Bosch uitstel van betaling had aangevraagd voor zijn fonds dat actief is op de woningmarkt. Veel vastgoedprojecten komen stil te liggen door lastige marktomstandigheden, gaf Certitudo destijds aan.