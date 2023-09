Aandacht voor beursgang Instacart op afwachtend Wall Street

Op de aandelenbeurzen in New York ging de aandacht dinsdag bij het begin van de handel onder meer uit naar de beursgang van Instacart. Het boodschappenbezorgbedrijf werd tegen een introductieprijs van 30 dollar per aandeel naar de beurs gebracht. De marktwaarde van het bedrijf bedraagt daarmee bijna 10 miljard dollar. Dat is wel veel minder dan de 39 miljard dollar waarop Instacart in 2021 nog werd geraamd. Na een kwartier handel was er nog geen openingskoers van het aandeel bekend.