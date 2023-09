50 miljoen extra om woningbouwprojecten uit slop te trekken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft komend jaar 50 miljoen euro extra uit om woningbouwprojecten die niet van de grond dreigen te komen, alsnog vlot te trekken. In deze geldpot voor de bouw van betaalbare nieuwbouwwoningen zat 250 miljoen euro. In de op Prinsjesdag gepresenteerde begroting is dat bedrag voor komend jaar verhoogd naar 300 miljoen euro. Het gaat om bouwprojecten die bijvoorbeeld door stijgende bouwkosten en stijgende rente dreigen vast te lopen.