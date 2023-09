Een nieuw kabinet heeft weinig financiële ruimte om ambitieuze plannen in te voeren als die voorstellen geld kosten. De Raad van State zegt in een advies dat een kabinet eerst zal moeten bezuinigen of de lasten omhoog moet gooien voordat geïnvesteerd kan worden. Dat is bij de huidige economische vooruitzichten al het geval, en die zijn volgens staatsraad Richard van Zwol „niet erg behoedzaam”.