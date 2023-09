De Britse oppositieleider Keir Starmer is dinsdag in Parijs ontvangen door president Emmanuel Macron. Het gesprek duurde drie kwartier en het was volgens Britse media een goeie zet van de Labourleider om zijn opwachting te maken bij de Franse president. Die heeft een goede relatie met de Conservatieve Britse premier Rishi Sunak, maar Macron zei dat „hij regelmatig met Europese leiders praat”.