Het verhogen van de huurtoeslag is een goed middel om financieel kwetsbare mensen te ondersteunen, stelt de koepelvereniging voor woningcorporaties Aedes in een reactie op de troonrede. Het verhogen van die toeslag moet voorkomen dat gezinnen met de laagste inkomens er volgend jaar te veel op achteruitgaan, zei koning Willem-Alexander in die rede.