Vlakke troonrede demissionair kabinet bevat vrijwel geen nieuws

De tiende troonrede van koning Willem-Alexander was vlak en bevat nauwelijks nieuws. Het demissionaire kabinet nam ook nauwelijks stelling in zijn laatste troonrede. Die bestond vooral uit een samenvatting van de eerder uitgelekte plannen van het demissionaire kabinet voor 2024. Summiere rode draad in zijn troonrede was het maatschappelijk weefsel, dat hij aanstipte rond onder meer kansenongelijkheid, democratie en bestaanszekerheid.