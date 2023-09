De politie heeft dinsdagochtend in de gevangenis in Grave een tweede verdachte aangehouden van de moord op Eindhovenaar Johan van Boxtel in 2017. Volgens de politie gaat het om een 42-jarige man uit Eindhoven. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Van Boxtel. In verband hiermee werd vorige week maandag al een 35-jarige man uit Geldrop aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.