In Den Haag zijn opnieuw zeker tweehonderd actievoerders van Extinction Rebellion (XR) de snelweg A12 opgelopen. Langs de kant van de weg zitten tientallen sympathisanten. Het is de elfde dag op rij dat klimaatactivisten de weg blokkeren uit protest tegen de regelingen van de overheid die de fossiele industrie steunen. Een deel van de weg is afgesloten: verkeer kan de stad wel in, maar niet uit.