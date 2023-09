COA vraagt verlenging van crisisnoodopvang in Nijmegen en Heumen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vraagt de gemeenten Nijmegen en Heumen om twee grote crisisnoodopvanglocaties voor in totaal 2000 asielzoekers langer open te houden. Beide locaties, die dicht bij elkaar liggen, zouden eind dit jaar sluiten, maar het COA wil de opvang voor achthonderd mensen in Heumen in elk geval een half jaar langer gebruiken, blijkt uit een brief die aan de gemeente is gestuurd. Hoelang de opvang in Nijmegen verlengd zou moeten worden is nog niet bekend.