Het Australische Bureau of Meteorology (BoM) heeft dinsdag bevestigd dat het weerfenomeen El Niño zich dit jaar voordoet. Het fenomeen brengt doorgaans hete en droge omstandigheden met zich mee voor Australië, wat zorgen aanwakkert over ernstige droogte en een zwaar bosbrandenseizoen. El Niño had in 2016 voor het laatst gevolgen voor Australië.