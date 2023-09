De Europese Centrale Bank (ECB) moet de rente in de eurozone zo lang als nodig is op 4 procent houden om de inflatie te bestrijden. Dat zei ECB-bestuurder François Villeroy de Galhau tegen nieuwszender BFM TV. De Franse centralebankpresident geeft daarmee aan dat hij in dit stadium geen voorstander is van verdere renteverhogingen.