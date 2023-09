Landen zouden moeten overwegen of ze schadevergoedingen kunnen uitkeren aan nabestaanden van Afrikaanse slachtoffers van de slavernij. De VN stelt dit in een rapport over de slavernij, maar erkent dat het juridisch moeilijk zal zijn in deze kwestie van lang geleden daders en slachtoffers te identificeren. Maar dit mag volgens de VN niet inhouden dat hierom verplichtingen van tafel geveegd worden.