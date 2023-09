Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) is voor veel Nederlanders de meest gewaardeerde politicus. In een representatieve peiling van Ipsos in opdracht van de NOS krijgt Omtzigt het hoogste rapportcijfer: een 7. Hij wordt gevolgd door Caroline van der Plas (BBB) met een 6,1 en VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz (VVD), die een 5,9 krijgt.