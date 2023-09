Bij Paleis Noordeinde in Den Haag staan dinsdagochtend vroeg al de eerste mensen klaar om later op deze Prinsjesdag een glimp op te kunnen vangen van de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander. De fans dragen oranje kleding, sommigen zijn flamboyant gekleed met grote hoeden of een trui met buttons met foto’s van prinsen en prinsessen.