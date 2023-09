De Bulgaarse explosievenopruimingsdienst heeft een drone met explosieven vernietigd die was aangetroffen bij een toeristische plaats aan de Zwarte Zee. „We kunnen zeker aannemen dat dit te maken heeft met de oorlog die Rusland is begonnen in Oekraïne”, zei de minister van Defensie over het incident. Het is onduidelijk waar de drone precies vandaan komt en hoe die daar terecht is gekomen.