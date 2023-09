Jetten betaalt RWE 332 miljoen om minder draaien kolencentrale

Het kabinet is van plan energiebedrijf RWE 331,8 miljoen euro aan compensatie te betalen, omdat de uitbater zijn kolencentrale in de Eemshaven minder moest laten draaien. Het gaat om een „fors bedrag”, erkent energieminister Rob Jetten, maar volgens Europese regels is hij wel verplicht dit te betalen. Om aan de klimaatdoelen uit het Urgendavonnis te voldoen, verplichtte het kabinet kolencentrales hun elektriciteitsproductie te beperken.