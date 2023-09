De aandelenkoersen op het Damrak gingen maandag over een breed front omlaag. Het sentiment onder beleggers stond vooral onder druk door rentezorgen. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Beleggers vrezen dat de rente langdurig hoog zal blijven, iets wat over het algemeen ongunstig is voor aandelen.