Toeslagenouders met uit huis gezette kinderen krijgen extra hulp

Ouders die slachtoffer zijn geworden van de toeslagenaffaire en wier kinderen uit huis zijn gezet, krijgen extra hulp aangeboden. Demissionair minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) heeft 1168 gedupeerde ouders van 1819 kinderen hierover geïnformeerd in een brief. De ouders kunnen onder meer hulp vragen van een ondersteuningsteam en krijgen gratis rechtsbijstand, vermeldt de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer.