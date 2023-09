Huiselijk geweld in jeugd werkt vaak door in latere relaties

Bijna twee derde van de jongeren die met huiselijk geweld zijn opgegroeid, krijgt later zelf daar ook mee te maken in een relatie. Zij kunnen zowel slachtoffer als pleger zijn, staat in een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut over huiselijk geweld. Ook is deze groep gewelddadig naar hun ouders. Daarom moet er meer aandacht komen voor kinderen in gezinnen waar partnergeweld en kindermishandeling plaatsvinden, zeggen de onderzoekers.