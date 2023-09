De aandelenbeurzen in New York zijn maandag terughoudend begonnen aan de nieuwe beursweek. Beleggers zijn vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank heeft het rentetarief in de Verenigde Staten al flink verhoogd om de inflatie te bestrijden. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de Fed woensdag opnieuw een rentepauze zal houden.