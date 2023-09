Vakbond FNV wil komend jaar in cao-onderhandelingen een loonsverhoging van 5 tot 14 procent afdwingen. Ook moet het minimumloon snel omhoog naar 16 euro per uur, hebben leden van de bond besloten. De inflatie ligt dit jaar een stuk lager dan in 2022, maar volgens FNV moet er nog schade aan de koopkracht worden goedgemaakt. Vorig jaar kwam de looneis uit op ruim 14 procent.