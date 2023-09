Zo’n 10.000 mensen hebben gebruik kunnen maken van de een-na-laatste ronde van het STAP-opleidingsbudget. Dat is ruim de helft minder dan de vorige keer, toen er ook nog twee keer zoveel geld beschikbaar was. De eisen aan opleidingen waren dit keer strenger, waardoor er volgens uitkeringsinstantie UWV minder animo was. Na anderhalf uur was het potje alsnog al leeg.