De Nederlandse zakenman Bob van Dijk heeft per direct zijn functie als hoogste baas van de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus en het Zuid-Afrikaanse moederbedrijf Naspers neergelegd. Een reden voor zijn vertrek werd niet gegeven. Volgens een onderzoek van de Volkskrant was Van Dijk vorig jaar de bestbetaalde topman van Nederland, met een beloning van in totaal 57,5 miljoen euro.