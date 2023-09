De commissie die de provincie Zuid-Holland van onafhankelijk advies voorziet, vindt dat de Chemours-fabriek in Dordrecht voorlopig stilgelegd moet worden. Dat schrijft de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) in een brief aan Provinciale Staten en het college van Gedeputeerde Staten. Woensdag vergadert het Zuid-Hollandse provinciebestuur over de situatie rond Chemours.