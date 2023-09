Het is onverstandig om te denken dat de Europese Centrale Bank (ECB) in de eerste helft van volgend jaar de rente gaat verlagen of helemaal klaar is met het verhogen van de rente tegen de inflatie. Dat heeft de centralebankpresident van Letland en ECB-bestuurder Martin Kazaks gezegd op een conferentie in het Spaanse Santiago de Compostella.