De politie heeft zaterdagmiddag twee verdachten aangehouden voor het steekincident in Nieuwegein vrijdagavond, waarbij een 14-jarige jongen zwaargewond raakte. De steekpartij was rond 21.30 uur aan de Heemsteedsekanaaldijk, na een conflict tussen het slachtoffer en twee anderen. De jongen is aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed, aldus de politie.