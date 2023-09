Een 30-jarige man heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een agent mishandeld in het uitgaansgebied van Almelo. Volgens de politie heeft de man de agent vol in zijn gezicht geslagen, waardoor meerdere van zijn tanden zijn afgebroken. De verdachte is aangehouden. „Met de betrokken collega gaat het naar omstandigheden goed”, aldus de politie.