De Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov ligt volgens de Oekraïense nieuwssite Obozrevatel in coma in een ziekenhuis. Dat zou de Oekraïense inlichtingendienst tegen die site hebben bevestigd na geruchten over de gezondheid van de man die ook wel bekendstaat als ‘de bloedhond van Poetin’.